Нотариусы Челябинской области начали сообщать наследникам о долгах умершего человека

Теперь можно заранее оценить риски и решить, принимать имущество или нет

На этой неделе в России вступили в силу изменения в законодательство, обязывающие нотариусов активно информировать наследников о долгах умершего. Эта мера призвана сделать процесс наследования более прозрачным и защитить граждан от неожиданных финансовых претензий.

Как пояснила нотариус, председатель комиссии по методической работе Челябинской областной нотариальной палаты Вероника Проскрякова, суть наследования не меняется: наследник отвечает по долгам только в пределах стоимости полученного имущества. Например, унаследовав квартиру за 5 миллионов рублей, по долгам в 6 миллионов рублей можно будет отдать только 5 миллионов. Личное имущество наследника при этом защищено от взыскания.

«Чтобы узнать размер долгов, нотариус должен будет в течение трех дней после открытия наследства сделать запрос в Центральное бюро кредитных историй», — отмечает эксперт.

Ответ должен прийти в течение трех рабочих дней, и не позднее чем через три дня нотариус должен довести его до наследников.

В Центральном бюро кредитных историй хранится информация по задолженностям, которые есть:

— по кредитным картам;

— по ипотечным и потребительским кредитам;

— по кредитам на бизнес;

— по займам и микрозаймам;

— по договорам поручительства.

Также здесь может быть информация по долгам, которые взяли в работу судебные приставы. Но не обязательно. Информация о долгах по ЖКХ, алиментам или налогам может отсутствовать, выяснять размер задолженности тогда придется самим наследникам.

Важно, что свидетельство о праве на наследство выдается через полгода, и только после этого наследник начинает рассчитываться с кредиторами. Это позволяет сначала вступить в права, а уже затем платить по долгам, не используя для этого свои личные средства.

