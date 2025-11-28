На этой неделе в России вступили в силу изменения в законодательство, обязывающие нотариусов активно информировать наследников о долгах умершего. Эта мера призвана сделать процесс наследования более прозрачным и защитить граждан от неожиданных финансовых претензий.
Как пояснила нотариус, председатель комиссии по методической работе Челябинской областной нотариальной палаты Вероника Проскрякова, суть наследования не меняется: наследник отвечает по долгам только в пределах стоимости полученного имущества. Например, унаследовав квартиру за 5 миллионов рублей, по долгам в 6 миллионов рублей можно будет отдать только 5 миллионов. Личное имущество наследника при этом защищено от взыскания.
«Чтобы узнать размер долгов, нотариус должен будет в течение трех дней после открытия наследства сделать запрос в Центральное бюро кредитных историй», — отмечает эксперт.
Ответ должен прийти в течение трех рабочих дней, и не позднее чем через три дня нотариус должен довести его до наследников.
В Центральном бюро кредитных историй хранится информация по задолженностям, которые есть:
— по кредитным картам;
— по ипотечным и потребительским кредитам;
— по кредитам на бизнес;
— по займам и микрозаймам;
— по договорам поручительства.
Также здесь может быть информация по долгам, которые взяли в работу судебные приставы. Но не обязательно. Информация о долгах по ЖКХ, алиментам или налогам может отсутствовать, выяснять размер задолженности тогда придется самим наследникам.
Важно, что свидетельство о праве на наследство выдается через полгода, и только после этого наследник начинает рассчитываться с кредиторами. Это позволяет сначала вступить в права, а уже затем платить по долгам, не используя для этого свои личные средства.
