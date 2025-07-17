Номерной фонд гостиниц в Челябинской области вырос на 20%

За прошлый год туристы провели в регионе 5,5 миллиона ночевок

Номерной фонд гостиниц Челябинской области за пять лет вырос в среднем на 20%, сообщили эксперты на пресс-конференции в редакции «АиФ-Челябинск».

«Открыта новая гостиничная инфраструктура вблизи национального парка „Таганай“, заповедника „Аркаим“, а также кемпинги на реке. Для проживания туристов функционируют около 21 тысячи номеров различной категории», — рассказала начальник ГУКРТ Челябинской области Анастасия Понькина.

Ежемесячная активность путешественников сохраняется на стабильном уровне. Летом 2025 года прогнозируется рост туристического потока в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство». На территории 24 муниципалитетов создали новый номерной фонд.

Ранее ИА «Первое областное» сообщало, что в 2027 году Челябинская область получит порядка 200 миллионов рублей на создание гостиничной инфраструктуры. До 2030 года в регионе номерной фонд планируется увеличить до 5 тысяч единиц.

Автор: Яна Копылова