Ночной минус, снегопады и штормовой ветер прогнозируют в Челябинской области 29 апреля

Через территорию региона пройдет молодой циклон

Во вторник, 29 апреля, в Челябинской области заметно похолодает. Пройдет снег, местами сильный, а ветер будет достигать штормовых 25 метров в секунду, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске предстоящей ночью температура может опуститься до −3°C. Пройдет слабый снег. Локально возможен гололед. Днем воздух прогреется до +5…+7°C. Облачно с прояснением, небольшие осадки в первой половине дня. Ветер западный, северо-западный, от 10 до 15 метров в секунду. Шквалистые порывы от 18 до 23 метров в секунду.

В Челябинской области этой ночью в большинстве районов также пройдет мокрый снег. В горах ожидаются снегопады. Местами вероятны метели. Градусники покажут от −1 до −6°C. Днем температура поднимется до +2…+7°C. Облачно с прояснением, не исключаются небольшие осадки, метели и сильные гололедные явления. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, от 10 до 15 метров в секунду, порывы могут достигать 20—25 метров в секунду.

Напомним, в Челябинской области из-за непогоды объявлено штормовое предупреждение.