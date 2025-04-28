Снежный шторм и шквалистый ветер подбираются к Челябинской области

Стихия ударит по региону уже предстоящей ночью

К территории Челябинской области подступает контрастный молодой циклон, который принесет дождь, переходящий в снег, а также шквалистый ветер и гололед. Ожидается, что непогода разыграется уже предстоящей ночью и будет свирепствовать до второй половины дня вторника, 29 апреля, сообщают в областном Гидрометеоцентре.

В отдельных районах синоптики прогнозируют сильные осадки, штормовой ветер до 23 метров в секунду, а также гололед и налипание мокрого снега на провода. Местами ночью и утром ожидаются заморозки до −1…−6 градусов.

Южноуральцев просят отложить длительные поездки на личном авто, а также повременить с походами. При сильном ветре нужно закрыть все окна. Если непогода застала на улице, следует укрыться в подъезде жилого дома или подземном переходе. Также важно строго соблюдать правила пожарной безопасности.