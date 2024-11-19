В южноуральские леса вышли новогодние спецпатрули

Лесничества вместе с полицейскими усиливают контроль за рубкой новогодних деревьев

В лесах Челябинской области пройдут предновогодние рейды. Полицейские вместе с лесными инспекторами будут ловить «черных» дровосеков.

Как сообщил и. о. начальника Главного управления лесами региона Валерий Нигматуллин, для контроля за рубкой хвойных деревьев в преддверии новогодних праздников организовано 11 стационарных постов, а также сформировано 24 совместные с МВД передвижные группы — они выйдут в рейды в местах возможных незаконных рубок и провоза новогодних деревьев.

Караулить новогодних браконьеров будут в том числе в выходные, добавили в ведомстве.