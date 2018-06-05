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/ Народный артист России Леонид Неведомский ушел из жизни на 79-м году жизни

Народный артист России Леонид Неведомский ушел из жизни на 79-м году жизни

Коллеги называют актера фантастическим человеком.
сегодня в 09:01
  |  Общество

Накануне, 3 июня, скончался актер Большого драматического театра им. Г. А. Товстоногова Леонид Неведомский. Народный артист России ушел из жизни после тяжелой болезни. Актеру было 78 лет. Он скончался в одной из больниц Санкт-Петербурга. Коллеги называют уход из жизни артиста невосполнимой потерей.

3 июня 2018 года на 79-м году жизни скончался актер БДТ, народный артист России Леонид Витальевич Неведомский. Коллектив БДТ имени Г. А. Товстоногова выражает искренние соболезнования родным и близким Леонида Витальевича, его друзьям и коллегам, всем, кто его знал и любил. —  говорится в сообщении театра.

О месте и времени прощания с Леонидом Неведомским будет сообщено дополнительно.

Неведомский начал свою карьеру в 27 лет, он посвятил актерской деятельности больше 50 лет. За время своей творческой деятельности он сыграл более 40 ролей в театре и более 110 ролей в кино. Зрителям он запомнился по ролям в сериалах «Убойная сила», «Улицы разбитых фонарей», «Агента национальной безопасности» и «Бандитский Петербург». Также актер сыграл в фильмах «Звезда пленительного счастья», «Мачеха», «Ханума», «Поворот» и «Монолог».

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