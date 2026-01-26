Несколько ДТП стали причиной семибалльных пробок в Челябинске утром 26 января

Синоптики предупреждали о гололедице на дорогах

Сегодня, 26 января, утром в Челябинске зафиксировано не менее восьми ДТП. Аварии спровоцировали заторы, в результате образовались семибалльные пробки, передает ИА «Первое областное».

ДТП стало причиной существенного затора на улицах Новороссийской, Машиностроителей и Василевского в Ленинском районе. На Копейском шоссе в сторону Тракторозаводского района тоже затруднено движение из-за аварий.

На улице Братьев Кашириных также зафиксировано несколько столкновений, из-за чего образовались заторы.

Ранее синоптики предупреждали о возможной гололедице на дорогах. Автомобилистам рекомендуют быть предельно осторожными.