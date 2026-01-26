В Челябинской области будет минимум −23 градуса 26 января

Температура, хоть и медленно, начала повышаться

26 января в Челябинской области сохранится холодная погода без осадков. Но если в минувшие дни температура опускалась до −30 градусов, то сегодня синоптики обещают минимум −23. Обойдется без осадков, добавили в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске столбики термометров достигнут −17°С. Солнечно. Ветер юго-западный, слабый.

В Магнитогорске солнца будет чуть меньше, но осадков не предвидится. Температура поднимется до −20°С. Штиль.

В горных районах градусники покажут от −17 до −20°С. Ясно и без ветра.

В Карталах небо будет хмурым. Ожидается около −21°С. Ветер северный, слабый.

В Троицке — облачно с прояснениями и −23°С.

В Верхнеуральске — те же −23°С, но солнечно.

Жителям Кыштыма и Озерска достанутся ясная погода и −15°С. Ветер немного усилится.

В целом температура в регионе составит от −15 до −23°С. День выдастся без погодных сюрпризов. Местами вероятен гололед. Ветер неустойчивый, до 6 метров в секунду.