Неограниченные возможности цифровых сервисов в период ограничений

Клиенты Сбербанка могут дистанционно оформить кредит, заказать доставку еды и получить подписку в онлайн-кинотеатре.

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В Челябинском отделении Сбербанка рассказали, как современные технологии помогут соблюдать меры предосторожности в период эпидемии, но при этом жить полноценной жизнью.

Избежать лишнего скопления людей

«На сегодняшний день более 40% всех платежей клиенты Сбербанка уже совершают с использованием цифровых сервисов. Однако эта возможность есть у всех клиентов Сбербанка. Цифровые сервисы Сбербанка позволяют не только снять необходимость посещать офис банка, но и экономить собственное время при решении финансовых задач, таких как платежи по кредитам, коммунальные услуги, госпошлины и прочее. Некоторые вопросы можно полностью переложить на плечи банка, подключив услугу „Автоплатеж“», — говорит управляющий Челябинским отделением Сбербанка Денис Чугунов.

Не потерять деловой активности

С помощью мобильного приложения Сбербанка можно не только совершать платежи, но и получить весь спектр банковских услуг — дистанционно оформить кредит, открыть депозит, а также получать персональные финансовые рекомендации от банка.

Минимизировать контакты с купюрами и кнопками банкоматов

Также в сложившихся условиях с помощью новых технологий можно существенно минимизировать использование наличных денег, например, оплачивая покупки с помощью бесконтактных карт. Сегодня терминалами, поддерживающими NFC-технологии , снабжены все торговые точки. Кроме того, с 2019 года бесконтактные карты платежных систем Master Card и МИР принимают в городском общественном транспорте, а безналичный расчет действует по картам любых банков почти в 900 городских маршрутах.

Увеличено количество банкоматов с NFC-модулями , которые работают без необходимости вставлять карту (достаточно приложить ее или смартфон).

Кстати, и сама карта теперь может быть виртуальной. Сбербанк выпускает виртуальные карты платежных систем Visa Virtual и MasterCard Virtual. Такая карта не имеет материального носителя и предназначена исключительно для оплаты товаров, работ, услуг в интернете.

Маркетплейсы и доставка — эффективное решение

«В виртуальное пространство можно перевести не только платежи, но и сами покупки. Возможности Экосистемы Сбербанка позволяют заказать любой товар онлайн через маркетплейс „Беру“, доставку продуктов питания через приложение „Сбермаркет“, а с помощью круглосуточного сервиса Delivery club — доставку готовой еды из ресторанов города. При этом выгода покупателя будет не только в том, что товар он получит с доставкой на дом, но и есть вероятность приобрести его с хорошей скидкой», — говорит Денис Чугунов.

Развлечения никто не отменял