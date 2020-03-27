В Челябинском отделении Сбербанка рассказали, как современные технологии помогут соблюдать меры предосторожности в период эпидемии, но при этом жить полноценной жизнью.
Избежать лишнего скопления людей
«На сегодняшний день более 40% всех платежей клиенты Сбербанка уже совершают с использованием цифровых сервисов. Однако эта возможность есть у всех клиентов Сбербанка. Цифровые сервисы Сбербанка позволяют не только снять необходимость посещать офис банка, но и экономить собственное время при решении финансовых задач, таких как платежи по кредитам, коммунальные услуги, госпошлины и прочее. Некоторые вопросы можно полностью переложить на плечи банка, подключив услугу „Автоплатеж“», — говорит управляющий Челябинским отделением Сбербанка Денис Чугунов.
Не потерять деловой активности
С помощью мобильного приложения Сбербанка можно не только совершать платежи, но и получить весь спектр банковских услуг — дистанционно оформить кредит, открыть депозит, а также получать персональные финансовые рекомендации от банка.
Минимизировать контакты с купюрами и кнопками банкоматов
Также в сложившихся условиях с помощью новых технологий можно существенно минимизировать использование наличных денег, например, оплачивая покупки с помощью бесконтактных карт. Сегодня терминалами, поддерживающими
Увеличено количество банкоматов с
Кстати, и сама карта теперь может быть виртуальной. Сбербанк выпускает виртуальные карты платежных систем Visa Virtual и MasterCard Virtual. Такая карта не имеет материального носителя и предназначена исключительно для оплаты товаров, работ, услуг в интернете.
Маркетплейсы и доставка — эффективное решение
«В виртуальное пространство можно перевести не только платежи, но и сами покупки. Возможности Экосистемы Сбербанка позволяют заказать любой товар онлайн через маркетплейс „Беру“, доставку продуктов питания через приложение „Сбермаркет“, а с помощью круглосуточного сервиса Delivery club — доставку готовой еды из ресторанов города. При этом выгода покупателя будет не только в том, что товар он получит с доставкой на дом, но и есть вероятность приобрести его с хорошей скидкой», — говорит Денис Чугунов.
Развлечения никто не отменял
Цифровые сервисы открывают новые возможности и для тех, кто не занят делами или проводит теперь больше времени дома. Так,