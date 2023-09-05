Названы школы Челябинской области, где откроются инженерные классы

В этом году в него попали 22 учебных заведения

Губернаторские инженерные классы уже в этом году открываются в 22 школах Челябинской области. Перечень этих образовательных организаций уже опубликован, сообщает пресс-служба областного Минобра.

«Главным критерием отбора стал реальный опыт сотрудничества школ с вузами, СПО, производственными предприятиями, научными организациями, а также наличие участников профильных программ, мероприятий образовательного центра „Сириус“, регионального центра поддержки одаренных детей Челябинской области „Курчатов Центр“, Дома юношеского технического творчества», — поясняют в Минобре.

Инженерные классы для учащихся 8-9 классов открываются:

— в Краснооктябрьской средней образовательной школе (Аргаяшкий район);

— в многопрофильном лицее при МГТУ имени Носова (Магнитогорск);

— в школе № 40 (Сатка);

— в «IT-лицее» (Сосновский район);

— в лицее № 13 (Троицк);

— в лицее № 17 (Троицк);

— школа № 116 (Челябинск).

Для учащихся 10-11 классов инженерные классы появятся:

— в школе № 4 (Златоуст);

— в школе № 15 (Златоуст);

— в школе № 35 (Златоуст);

— в школе № 16 (Копейск);

— в лицее № 6 (Миасс);

— в лицее № 39 (Озерск);

— в школе № 125 с углубленным изучением математики (Снежинск);

— в лицее № 13 (Троицк);

— школа села Варламово (Чебаркульский район);

— лицей № 11 (Челябинск);

— гимназия № 26 (Челябинск);

— академический лицей № 95 (Челябинск);

— лицей № 120 (Челябинск);

— лицей № 142 (Челябинск);

— лицей № 148 (Челябинск).

Необходимость открытия инженерных классов связана с растущими потребностями экономики региона в квалифицированных инженерных кадрах. Причем воспитывать такие кадры в Челябинской области собираются с детского сада.

Всего до 2026 года на Южном Урале будут открыты 200 губернаторских инженерных класса, где будут учиться около пяти тысяч детей.

Ранее и. о. министра образования Челябинской области Елена Коузова рассказала нашему сайту, что в 2024 году будет объявлен большой конкурс в инженерные классы. Предприятия и вузы предложат темы индивидуальных проектов, и в инженерные классы попадут дети, которые успешно защитят такой проект. Сами классы тоже еще только будут формироваться. А в этом году статус инженерного получат классы, которые уже фактически работают по такой модели в сотрудничестве с госкорпорациями: с Росатомом, Роскосмосом, Ростехом...

