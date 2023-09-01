Уроки профориентации и курсы русского для мигрантов: каким в Челябинской области будет новый учебный год

О нововведениях рассказала и. о. министра образования региона Елена Коузова

В школах России стартовал учебный год. Каким он будет в Челябинской области, мы попросили рассказать и. о. министра образования региона Елену Коузову. Какие новые предметы появятся в школе, придут ли в среднее звено педагоги без корочек вуза, где откроются инженерные классы, получат ли хорошисты серебряные медали и будут ли детям бесплатно выдавать школьное молоко, читайте в этом материале.

ШКОЛЬНИКОВ — БОЛЬШЕ, ПЕРВОКЛАССНИКОВ — МЕНЬШЕ

— Елена Александровна, сколько ребят сегодня сядут за парты в Челябинской области?

— Точная цифра будет известна к октябрю, когда появятся данные статистики. Мы ждем, что в школы придут около 437 тысяч ребят. Это немного больше, чем в прошлом году, но при этом количество первоклассников у нас начинает уменьшаться. Пик по количеству первоклассников был два года назад. Сейчас эти ребята пошли в 3-й класс. После этого мы наблюдаем небольшое снижение, которое продлится где-то до 2025 года. И потом несколько лет будет стабильная ситуация.

— Но в любом случае место в школе достанется всем?

— В целом по области у нас мест примерно в полтора раза больше, чем школьников. Другое дело, что территориально они распределены по-разному. Конечно, сегодня все стремятся, чтобы максимальное количество детей учились в одну смену. И все же около 20% школьников у нас пока учатся во вторую смену и будут учиться в ближайшее время.

ДЕФИЦИТ КАДРОВ 5—6%





— Родители отмечают, что на сайтах школ до сих пор висят вакансии для учителей. Удастся ли оперативно решить эту проблему?

— Ситуация с кадрами в школе такая же, как в других отраслях. Это связано с сокращением населения работоспособного возраста. Дефицит по кадрам в системе образования сохраняется на уровне 5—6%. Но все вакансии мы закрываем. Правда, за счет перенапряжения учителя.

Сегодня директора стараются привлечь учителей хорошей творческой интересной работой и создают необходимые условия: мы приобретаем оборудование, идет обновление внешнего вида образовательных организаций, внутренних пространств. Это тоже создает дополнительный мотив, чтобы педагоги или оставались работать, или приходили в школу. Одно дело, когда у тебя ничего нет под рукой, и другое, когда интернет работает, компьютерной техники достаточно, презентационное оборудование есть. Это, конечно, привлекает. Но идут сложно. У нас ежегодно около 800 молодых специалистов приходят в детские сады и школы. Этого недостаточно. Вакансии есть, в первую очередь учителей математики, физики, русского языка и литературы и начальных классов.

— Родители с тревогой восприняли информацию, что в среднем звене смогут преподавать учителя, окончившие педучилища. Будет ли у нас такая практика?

— Такое решение действительно принято: педагогические колледжи смогут готовить учителей-предметников для основной школы. В этом абсолютно нет ничего плохого, потому что педагогические колледжи достаточно качественно готовят педагогов начальных классов и учителей музыки, ИЗО, физкультуры, иностранного языка в начальной школе. Подготовить учителя-предметника на той базе, которая есть у педагогических колледжей, вполне возможно. Для этого нужно привлечь специалистов-предметников. Базовые знания, которые связаны с педагогикой, психологией, колледж и так уже дает. Раньше уже были педагогические колледжи и педагогические институты региональные, их называли учительские институты, которые готовили учителей по разным предметам как раз для основной школы, то есть по 9-й класс. Бояться этого не нужно. Но в этом году пока таких наборов нет. Норму только озвучили.

УРОКИ ПРОФОРИЕНТАЦИИ

— Какие новые предметы появятся в школе?

— Как таковых новых предметов не будет. Но появится профориентационный урок по четвергам с 6-го по 11-й класс «Моя Россия — мои горизонты». На самом деле это не урок, а внеурочная деятельность, которая нацелена на выбор профессии. Вести это занятие может любой педагог и даже привлеченные извне специалисты. Например, сотрудники вузов, колледжей, техникумов, предприятий, организаций. По сути, государство узаконило ту практику, которая уже сложилась. В Челябинской области принята концепция организационно-педагогического сопровождения профессионального определения обучающихся, которая в том числе предполагала и внеурочные занятия. Только они были вне основной сетки часов, а сейчас зафиксированы по четвергам.

У детей будут встречи с представителями разных профессий, экскурсии и возможность попробовать себя в чем-то. Мы сейчас такие профессиональные пробы уже делаем для учащихся основной школы. Ученики 6—7-х классов выходят на базу техникумов и могут себя слесарями попробовать, инструментальщиками, токарями и так далее. Это очень хорошо. Все равно пока на вкус не попробуешь, точно не поймешь, подходит тебе это или нет. Этот предмет обязательный. Но это не урок. Ни с каких предметов: ни с математики, ни с русского — часы не заберут, пусть родители не переживают. Это внеурочная деятельность. А у нас сейчас в рамках внеурочной деятельности до 10 часов в неделю по каждому возрасту ребята должны получить.

— Также родители переживают, что теперь без их согласия детей можно привлекать к обязательному труду.

— Тревожатся, наверное, те родители, которые как раз и создали эту проблему. На самом деле раньше не было никакой проблемы относительно общественно полезного труда, и даже в дневниках была отдельная страница «Общественно полезный труд», где отмечалось дежурство по школе, участие в субботниках, работа на пришкольном участке и то, что называли летней практикой. Это ребята делают и сейчас. Но доходило до абсурда. Стереть с доски — родители говорили: с какой стати мой ребенок будет стирать с доски? Или цветы поливать — не его дело. Или стулья на парту поставить — что здесь сложного? Это элементарные навыки самообслуживания в коллективе, нормальный воспитательный элемент. А представьте такого ребенка, когда классный руководитель говорит: твоя мама не разрешает, чтобы ты мусор вынес из класса. Он постепенно становится изгоем.

ИНЖЕНЕРНЫЕ КЛАССЫ





— Многие родители понимают необходимость ранней профориентации и приобретения различных навыков, поэтому большой популярностью пользуются «Кванториумы», «IT-кубы». На августовском педагогическом совещании было заявлено, что их станет больше. Известны ли адреса?

— «Кванториумы» занимаются воспитанием инженерного творчества, а «IT-кубы» — цифровыми технологиями. По сути, это придание красивой картинки тому, чем мы уже занимались. Конечно, хорошо, когда приходишь в новое объединение, коллектив, а там тоже и стены красивые, и оборудование новое, и возможности самые разные, и педагоги подготовленные. Это хорошо и для педагогов, и для детей.

Сейчас «Кванториумы» и «IT-кубы» мы открываем на федеральные деньги, половину затрат берет на себя бюджет области. На августовском совещании губернатор Алексей Текслер предложил дополнительно открывать чисто региональные «Кванториумы» и «IT-кубы», когда полностью все расходы на себя берет бюджет региона. И такой список мы сейчас формируем.

Конечно, такие учреждения мы в первую очередь открываем в городах, где живет больше детей и куда могут доехать дети из близлежащих муниципалитетов. А на селе другой подход — «Точки роста». Это комплексные центры гуманитарного и цифрового профиля с 3D-возможностями, с оборудованием, с виртуальной реальностью, а еще с шахматами, что очень важно, потому что шахматы очень хорошо развивают мозг. «Точки роста» открываются прямо в школах. И большой объем «Точек роста» будет открыт на федеральные деньги в следующем году. Сейчас ждем средства из федерального бюджета.

— На совещании также анонсировали открытие в школах инженерных классов. Правда, где они будут работать и как попасть в такой класс, не сказали.

— Большой официальный конкурс в инженерные классы будет в следующем году. Предприятия и вузы предложат темы индивидуальных проектов. В инженерные классы попадут дети, которые успешно защитят свой проект. Сами классы тоже еще только будут формироваться. А в этом году статус инженерного получат классы, которые уже фактически работают по такой модели в сотрудничестве с госкорпорациями: с Росатомом, Роскосмосом, Ростехом… Мы просто дадим им дополнительные ресурсы и придадим внешний облик.

Наша цель — отработать такую модель, чтобы наши ребята были замотивированы на получение инженерного образования, и главное, чтобы они были мотивированы на получение инженерного образования в Челябинской области. Сложная задача, потому что многие ребята с таким мышлением уезжают учиться в другие территории. К 2026 году в Челябинске будет построен межвузовский кампус. И нынешние семиклассники (а защита проекта является обязательной в 7-м классе) к этому времени станут абитуриентами и смогут спокойно поступать в наши вузы.

— А когда в школы вернется черчение? Об этом также заявили на уровне Федерации.

— Конструкторское мышление опирается на знание черчения. И если нам нужны инженерные кадры, то постепенно мы к этому придем. В свое время мы отказались от черчения, потому что еще и кадров не было. Поэтому не получится ввести черчение сразу. Но в пилотном режиме черчение уже ведется в рамках внеурочной деятельности, модули «Черчение» входят в предмет геометрия, изобразительное искусство.

ПРАВИЛА ДОПУСКА К ФИЗКУЛЬТУРЕ

— Летом было объявлено, что с 1 сентября для допуска на урок физкультуры детям будет нужна особая справка. О чем идет речь?

— Никакого особого допуска не будет. Основная масса ребят получает допуск на физкультуру во время диспансеризации, когда им определяют группу здоровья. Новое правило касается особых случаев и распространяется на детей, которые требуют специальных условий обучения. Это как психолого-медико-педагогическая комиссия для детей с ограниченными возможностями здоровья.

— В августе прошли проверки школьных медкабинетов. Поясните, пожалуйста, медики в школах сейчас есть или нет?

— Медкабинеты есть везде, они прошли лицензирование. А вот медицинский персонал — в зависимости от того, какое это образовательное учреждение. Как правило, школа заключает договор с медицинской организацией. И либо врач, либо фельдшер приходят по времени для проведения определенных действий, в том числе диспансеризации, вакцинации. Иногда врачи дежурят в школе какое-то время. Но волноваться по этому поводу не стоит. У школы всегда есть преимущественное право вызова скорой помощи. То есть в любом случае вызов из детского учреждения отодвигает все остальные вызовы, и, если возникнет экстренная ситуация, в школу медики приезжают в первую очередь.

БЕСПЛАТНОЕ ПИТАНИЕ ДЛЯ МАЛЫШЕЙ

— Родители начальной школы благодарны за то, что дети получают горячее питание и бесплатное молоко. Нет ли планов расширить программу на более старшие классы?

— На старшие пока нет, а в начальной школе бесплатное питание и молоко остаются. Это объяснимо. В детском саду пищевые предпочтения не успевают окончательно сформироваться, потому горячее питание оставили в начальной школе, чтобы дети не забывали поесть и знали, что нужно, а что не нужно есть. Ребят более старшего возраста уже могут о себе позаботиться, тем более что школа дает им возможность выбора.

— С 5-го класса ребенок обязан есть в потоке?

— Можно есть и отдельно. Но в потоке удобнее. И все же булочка, наверное, неправильное питание в течение дня. Он должен съесть что-то горячее.

СЕРЕБРЯНЫЕ МЕДАЛИ

— Елена Александровна, получат ли выпускники 2024 года серебряные медали? Про их возвращение в школу также объявлено. Стоит детям стараться?

— Да, в следующем году серебряные медали уже будут выдаваться. Для этого нужно иметь не более двух четверок. И итоговую аттестацию преодолеть на то количество баллов, которое определено. В этом году это было 70 баллов.

ЯЗЫКОВЫЕ КУРСЫ ДЛЯ МИГРАНТОВ





— Не так давно также подняли вопрос курсов русского языка для детей мигрантов. Будут ли они открываться в школах Челябинской области?

— У нас все больше появляется детей мигрантов: кто-то из них не знает языка или плохо владеет языком, и подавляющее большинство не интегрированы в среду. Они не воспитывались в нашей системе образования, у них не было нашего детского садика, и когда они приходят в школу, то зачастую не готовы работать с теми требованиями, которые предъявляются в рамках образовательного процесса. Поэтому перед нами стоят две задачи: обучение языку, чтобы ребенок мог абсолютно спокойно учиться в школе: понимал учителя, понимал, что написано в учебнике, выполнял все задания, а вторая — научить его жить в коллективе с такими требованиями, которые приняты у нас.

Сейчас мы плотно работаем с миграционной службой, чтобы знать, где живут дети мигрантов. Нам нужно планировать под них места в школах, обучать их русскому языку. В отдельных школах, где таких детей много, есть платные курсы русского языка. В дальнейшем, возможно, это будет бесплатно.

СЕМЕЙНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

— Как после завершения пандемии у нас обстоят дела с семейным образованием?

— У нас затормозился процесс перехода на семейную форму. Во время пандемии кто-то очень сильно возмущался, что дома учится, а кто-то, наоборот, воспринял это как хорошую норму. Сейчас эту форму в большей степени применяют те, ради кого она и заводилась, — это дети с ограниченными возможностями здоровья, у которых посещение школы вызывает определенные трудности и проблемы.

— Современные дети очень загружены. Помимо школы у многих большая дополнительная нагрузка. Можно ли изучать отдельные предметы самостоятельно?

— У нас есть такая форма — индивидуальная программа обучения. И ей некоторые школы пользуются успешно, особенно для ребят старших классов, когда они целенаправленно начинают готовиться для обучения по каким-то определенным направлениям.

Что значит индивидуальный учебный план? Какие-то предметы остаются обязательными для посещения. Например, базовую математику или русский язык лучше в школе изучать, чем самостоятельно. А какие-то предметы ребенок изучает самостоятельно. Это допустимо и решается на уровне образовательной организации.

Я знаю, что некоторые родители с такими просьбами обращаются, и школы идут навстречу. Но я не рекомендую, так как кто-то воспримет это как возможность вообще не учиться. А базовые знания все же необходимы для жизни.

— Иногда детям необходима такая свобода при подготовке к олимпиадам. Ребенку нужно погрузиться в тему, но очень мешает учебный процесс…

— Как раз для них такие программы и есть. Расскажу на примере своего внука. Он активный олимпиадник, поэтому школа сформировала для него свой график. Он ходил на отдельные уроки, также ему давались дни для самоподготовки. А потом внук приходил на уроки и сдавал какой-то материал или выполнял задания. Это, конечно, удобно для детей, которые занимаются интеллектуальной деятельностью. С другой стороны, поверьте, это особая нагрузка. Им же нужно и к олимпиаде подготовиться, и пропущенный материал пройти, и получить аттестацию по тем предметам, которые они в силу объективных причин и по установленному графику не посещали.

ПЕРЕХОД В «СФЕРУМ»





— В этом году все школьные чаты должны перейти в «Сферум». Это правило обязательное?

— Да, уходим в «Сферум». Это вполне хорошая коммуникационная платформа. Конечно, как и все новое, она требует доработки и совершенствования. В будущем «Сферум» соединится вместе с федеральной государственной информационной системой «Моя школа», где находится весь «образовательный след» ребенка.

— Какое напутствие вы могли бы дать школьникам и их родителям 1 сентября?

— Я адресую свои слова родителям: не надо излишних тревог и излишней опеки, когда дети находятся в школе. Потому что это тоже период их жизни — они учатся быть самостоятельными. Поверьте, школа им не зло, а благо. Я желаю взрослым родительской мудрости: будьте рядом с детьми, но не решайте за них все вопросы. Пусть дети пытаются решить эти проблемы самостоятельно. А вы подскажите, как это сделать наиболее комфортно, исходя из особенностей вашего ребенка. И используйте родительские хитрости, чтобы ребенок чувствовал, что он самостоятельно принимает решения в отношении своей собственной жизни.