Названы самые дорогие специальности в вузах Челябинской области

КСП региона сравнила стоимость обучения в высшей школе

Контрольно-счетная палата Челябинской области изучила рынок платного высшего образования в регионе и составила список самых дорогостоящих специальностей. Об этом в пятницу, 8 июля, сообщает пресс-служба ведомства.

В 2022 году при поступлении в вуз на платной основе больше всего придется платить за такие специальности:— «дизайн» — 262 тыс. рублей в ЮУрГУ (бюджетных мест нет);

— «музыкально-инструментальное искусство» и «дирижирование» — 248 тыс. рублей в Челябинском государственном институте культуры (предусмотрено 23 бюджетных места);

— «искусство концертного исполнительства» — 240 тыс. рублей в Магнитогорской государственной консерватории имени М. И. Глинки (19 бюджетных мест).

В ЮУрГУ также высокая стоимость обучения (186 тыс. руб.) установлена для таких специальностей, как «землеустройство и кадастры», «ракетные комплексы и космонавтика» и «физическая культура». Но поступить можно и на бюджет.

Самой дорогой специальностью в Южно-Уральском государственном медицинском университете является «стоматология» (205 тыс. руб.), но есть 14 бюджетных мест. До 184 тыс. рублей выросла стоимость обучения по направлениям «лечебное дело» и «педиатрия», а количество бюджетных мест здесь уменьшилось соответственно до 335 и 163.

Южно-Уральский государственный аграрный университет, Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет и Челябинский государственный университет в 2022 году не изменили стоимость платного обучения.

В ЮУрГАУ стоимость платного обучения начинается от 145 тыс. рублей в год.

В ЮУрГГПУ — от 120 тыс. рублей в год.

Наиболее дорогим направлением в ЮУрГГПУ является «экология и природопользование» (139 тыс. рублей.), но предусмотрено 10 бюджетных мест.

В ЧеЛГУ стоимость платного обучения варьируется от 125 тыс. руб. («прикладная математика и информатика») до 174 тыс. руб. («наноинженерия»). Количество бюджетных мест по вышеуказанным специальностям составляет 68 и 15 соответственно.

Стоимость обучения по таким популярным направлениям, как «экономика», «юриспруденция», «государственное управление», в 2022 году составила:

— в ЮУрГУ — 132 тыс. рублей (13 бюджетных мест);

— в ЧелГУ — 125 тыс. рублей (9 бюджетных мест);

— в Челябинском филиале РАНХиГС — 125 тыс. рублей (35 бюджетных мест).

Высокобалльники могут получить скидку в ЮУрГУ и ЧелГУ. Например, в ЮУрГУ она такая:

— за 240 баллов и выше — скидка 30%;

— от 200 до 239 баллов — 20%;

— от 170 до 199 баллов — 15%;

— за полную предоплату обучения за год — 3%.

Для абитуриентов, поступающих на направления с дополнительными экзаменами творческой или профессиональной направленности:

— за 160 баллов и выше — скидка 30%;

— от 133 до 159 баллов — 20%;

— от 113 до 132 баллов — 15%;

— за полную предоплату обучения за год — 3%.

В ЧелГУ снижение стоимости образовательных программ бакалавриата и специалитета осуществляется также на основании результатов ЕГЭ.

Тем, кто сдает два экзамена, необходимо набрать в сумме от 120 баллов, для сдающих три экзамена — от 180 баллов (в зависимости от выбранной специальности). Тогда размер скидки будет 10%.

При наборе 160 баллов по двум экзаменам или от 220 до 250 для сдающих три экзамена (в зависимости от выбранной специальности) предоставляется скидка в размере 30%.