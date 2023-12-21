Житель Челябинска выиграл в быструю лотерею почти 38 миллионов рублей

Счастливчик повторил одну и ту же комбинацию чисел в трех билетах

Неслыханный подарок к Новому году преподнесла фортуна пока неизвестному жителю (или жительнице) Челябинска — суперприз лотереи в размере 37,8 миллиона рублей. Об этом сегодня, 21 декабря, сообщила пресс-служба компании «Столото» — оператора всероссийских государственных лотерей.

По правилам лотереи «Рапидо», чтобы стать обладателем суперприза, нужно угадать девять чисел выигрышной комбинации: восемь в первом поле и одно во втором. Розыгрыши проходят каждые 15 минут. Примечательно, что счастливчик из Челябинска купил билеты на три розыгрыша подряд и в каждом из них повторил один и тот же набор чисел.

«Победитель еще не обратился за выигрышем в лотерейный центр „Столото“. Возможно, он или она еще не знает о своем везении», — отметили в пресс-службе «Столото».