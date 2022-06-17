«Проезд в пригородных поездах будет бесплатным для детей не старше 7 лет — во всех регионах. Возраст определяется на дату начала поездки. Для детей старшего возраста могут быть предусмотрены льготные тарифы в зависимости от перевозчика и региона», — поясняет телеграм-канал «Госуслуги: для родителей».
Как рассказали в пресс-службе «Свердловской пригородной компании», которая обслуживает электрички в Челябинской области, сейчас в Челябинской области действуют такие правила:
— дети до 5 лет могут ехать в электричке бесплатно, но на коленях у взрослого, не занимая отдельное место;
— дети с 5 до 7 лет должны оплачивать полную стоимость билета;
— дети старше 7 лет получают скидку в размере 50% от стоимости билета с 1 сентября по 15 июня, в летний период они обязаны покупать билет за полную цену.
Кстати, во время летних каникул 2022 года цена билетов на поезд для школьников от 10 до 17 лет на поезда дальнего следования будет снижена вдвое.