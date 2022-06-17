Названа дата, когда дошкольники из Челябинской области смогут ездить в электричках бесплатно

Закон об этом принят в начале июня Госдумой

Закон о бесплатном проезде дошкольников в электричках начнет действовать 22 июня 2022 года. Соответствующий закон еще 11 июня приняли депутаты Госдумы РФ.

«Проезд в пригородных поездах будет бесплатным для детей не старше 7 лет — во всех регионах. Возраст определяется на дату начала поездки. Для детей старшего возраста могут быть предусмотрены льготные тарифы в зависимости от перевозчика и региона»,

— поясняет телеграм-канал «Госуслуги: для родителей».

Как рассказали в пресс-службе «Свердловской пригородной компании», которая обслуживает электрички в Челябинской области, сейчас в Челябинской области действуют такие правила:

— дети до 5 лет могут ехать в электричке бесплатно, но на коленях у взрослого, не занимая отдельное место;

— дети с 5 до 7 лет должны оплачивать полную стоимость билета;