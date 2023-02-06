Назван самый простой способ записи к врачу в Челябинской области

Звонок на номер «122» позволяет получить талон в течение двух минут

Жители Челябинской области могут записаться на прием к врачу по круглосуточному номеру «122». Обычно на это уходит около полутора минут, и это самый простой и быстрый способ получить талон к доктору, сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

«Чтобы записаться на прием к врачу или вызвать доктора на дом, люди преодолевают приличное расстояние от дома до поликлиники, тратят много времени, ожидая ответа регистратора по телефону. Мы же оперативно помогаем им с решением этих вопросов», — говорит заместитель директора по информационным технологиям и информационной безопасности ЧОМИАЦ Артем Староверов.

В среднем время ответа на звонок пациента по номеру «122» не превышает семи секунд. Однако в утренние часы, когда поток звонков возрастает в несколько раз, время ответа может увеличиться до 5 минут.

Если вопрос не срочный, позвонить оператору кол-центра можно в выходные и ночью — центр работает круглосуточно и без выходных.

Все звонки пациентов записываются, а данные талона вносятся в Региональную медицинскую информационную систему Челябинской области.

Напомним, звонок на номер «122» бесплатный.

Оператору кол-центра можно задать вопрос:

— по качеству и доступности медпомощи взрослым и детям;

— по бесплатным лекарственным препаратам;

— по прикреплению к медицинской организации;

— по получению высокотехнологичной медицинской помощи;