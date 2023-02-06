«Чтобы записаться на прием к врачу или вызвать доктора на дом, люди преодолевают приличное расстояние от дома до поликлиники, тратят много времени, ожидая ответа регистратора по телефону. Мы же оперативно помогаем им с решением этих вопросов», — говорит заместитель директора по информационным технологиям и информационной безопасности ЧОМИАЦ Артем Староверов.В среднем время ответа на звонок пациента по номеру «122» не превышает семи секунд. Однако в утренние часы, когда поток звонков возрастает в несколько раз, время ответа может увеличиться до 5 минут.
Если вопрос не срочный, позвонить оператору кол-центра можно в выходные и ночью — центр работает круглосуточно и без выходных.
Все звонки пациентов записываются, а данные талона вносятся в Региональную медицинскую информационную систему Челябинской области.
Напомним, звонок на номер «122» бесплатный.
Оператору кол-центра можно задать вопрос:
— по качеству и доступности медпомощи взрослым и детям;
— по бесплатным лекарственным препаратам;
— по прикреплению к медицинской организации;
— по получению высокотехнологичной медицинской помощи;
— по оформлению документов на инвалидность.
Между тем первый в городе аппарат МРТ установили в больнице Миасса. До этого пациенты ездили на обследование в Златоуст и Челябинск.