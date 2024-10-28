Научные журналы станут доступнее для молодых ученых Челябинска

Для этого потребуется Менделеевская карта

Молодые ученые, аспиранты и школьники смогут оформить подписку на научные и научно-популярные журналы со скидкой. Это стало возможным благодаря соглашению между «Почтой России» и Российским химико-технологическим университетом им. Д. И. Менделеева, сообщили в пресс-службе УФПС Челябинской области.

Чтобы оформить подписку на журналы со скидкой, нужно быть обладателем Менделеевской карты. По данным пресс-службы, для ученых сделали подборку изданий, ассортимент которых будет пополняться.

«Поддержка талантливой молодежи — это инвестиция в будущее нашей науки и страны», — отметил директор по развитию продуктов и сервисов «Почты России» Антон Нечаев.

Участники проекта «Менделеевская карта» могут получать бонусы от партнеров программы.