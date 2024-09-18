Челябинцы прикоснутся к костям динозавров и послушают стендапы от ученых

Фестиваль науки будет очень «Кстати»

В Челябинске пройдет научный фестиваль, темой которого станут династии — научные, атомные, древних неандертальцев и даже тиранов. Помимо секретов разных семей, горожанам расскажут о динозаврах, планетах Солнечной системы, наших современниках.

«Фестиваль науки „Кстати“ — это марафон интерактивных лекций, интеллектуальных игр, мастер-классов, кинопоказов и научно-популярных ток-шоу, цель которых — рассказать участникам о задачах современной науки, проблемах, которыми занимаются ученые по всему миру, и о том, как научные исследования и открытия влияют на повседневную жизнь обычного человека», — поделились организаторы.

Мероприятия поделили на два дня, 20 и 21 сентября. В пятницу гостей научного торжества ждут лекции от историков, интеллектуальная игра, бои ученых и постановка Science Drama. Также челябинцы смогут потрогать кости настоящих динозавров.

В субботу участникам проведут экскурсии, покажут ток-шоу и фильмы о жизни Вселенной и интеллекте у животных, проведут экскурсии по научным школам Челябинска. Главной фигурой фестиваля станет антрополог Станислав Дробышевский. Он расскажет о семейных ценностях неандертальцев.

Завершится фестиваль «Кстати» игрой на терменвоксе — прародителе современных синтезаторов. Специально для этого в Челябинск приедут дочь и правнук создателя инструмента Наталья и Петр Термены.