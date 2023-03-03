Нацпарк «Зюраткуль» рекомендует туристам отказаться от восхождения на хребет из‑за метели

Дорогу в одноименный поселок замело

Снегопад и сильный ветер 3 марта стали причиной закрытия дороги в поселок Зюраткуль. Представители национального парка рекомендовали туристам отказаться от восхождения на хребет и посещения озера.

Во всей западной части региона 3 марта бушует непогода. Задувает и межпоселковые дороги. Так, приостановлено передвижение в поселок Зюраткуль.

В национальном парке сообщили, что вопрос с дорогой решается. Пока же туристам рекомендовали отказаться от посещения озера и восхождения на хребет Зюраткуль.

«Пока вы можете посетить ледяной фонтан и дом лося „Сохатка“ на кордоне у „Трех вершин“. Туда дорога расчищена», — пояснили в нацпарке.

Напомним, сегодня на трассе М-5 «Урал» вновь ограничили движение большегрузов из-за низовой метели.