Все стоит в обе стороны. В Челябинской области на трассе М‑5 третий день перекрывают движение из‑за непогоды

Десятки фур выстроились в колонны

В горной части Челябинской области календарная весна преподнесла водителям сюрпризы похлеще, чем за все зимние месяцы. На трассе М-5 «Урал» периодически ограничивают движение большегрузов, автобусов, такси в районе границы с Башкортостаном из-за непогоды. Кратковременных периодов открытия трассы не хватает, чтобы колонны из фур успели проехать участки с плохой видимостью. В каких условиях водители ждут ясной погоды, что предпринимают дорожники и когда все это закончится — в материале ИА «Первое областное».

Бонус: варианты объезда пробок.

источник: «Яндекс.Пробки»

«Самый большой дорожный коллапс на М-5, что я помню», — так описывают водители дорожную обстановку на трассе «Урал» в районе Сима и Кропачево.

С 27 февраля из-за разбушевавшейся метели на нескольких участках ограничили движение транспорта для грузовых машин, пассажирских автобусов, маршрутных и легковых такси. Вечером проезд открыли. В ночь с 1 на 2 марта ограничения вновь ввели и затем продлевали до вечера четверга. Ночью дорогу открыли, но сегодня утром опять заблокировали.

Но даже с открытием дороги фуры не могут подняться в горы, буксуют и собирают за собой хвост из легковых авто.

Десятки большегрузных машин стоят вдоль обочин и на стоянках. Водители пытаются в социальных сетях и закрытых чатах выяснить ситуацию. Некоторые уже пишут жалобы на пробку в сотни километров. Однако легковые авто проехать с затруднениями, но могут.

«Сим, Аша стоит. Грузоперевозчики не могут доставить груз вовремя. Сотни звонков в МЧС и „Росавтодор“ от водителей не приносят результата», — пишут дальнобойщики.

«Перед Симом (со стороны Челябинска) все стоит в обе стороны», — сообщения поступают практически непрерывно.

«Хоть вертолетом соль сыпьте, что ли… Какой глобальный ущерб по срокам идет, продукты портятся. Неужели на федеральном уровне нельзя решить вопрос», — больше всего сетуют перевозчики.

Транспортные компании продлевают командировочные водителям и оплату ГСМ. Те, кто успел занять придорожные стоянки, не покидают их. Но, как пишут водители, «кому война, кому — мать родна»:

«В кафе булка хлеба 100 рублей».

Здесь как раз становится уместной рекомендация ГИБДД вообще не выезжать в непогоду, а если поездку перенести не удается, то необходимо запасаться термосом с горячим чаем и теплыми вещами.

«Необоснованного повышения цен в придорожных кафе в этой ситуации мы не наблюдаем. Продукты в кафе фурами не возим, легковые проезжают. Репутация крохоборов нам не нужна. Хотя я помню годы, когда в пробках некоторые точки питания организовали доставку пирожков до авто по 200—300 рублей за штуку», — пояснил директор сети придорожных кафе «Автоланч» Андрей Петров.

Пока временное ограничение ввели до 16 часов сегодняшнего дня. Но, судя по прогнозу погоды, снег на территории региона продолжится и вечером. Накануне в Упрдор «Южный Урал» пояснили, что неблагоприятные погодные условия: сильный ветер, низовая метель, обильный снегопад, ограничение видимости, — установились до 6 марта.

Управление обязало подрядчиков по содержанию трассы усилить дежурные смены дорожной техникой. Также будут созданы группы оперативного реагирования, организовано дежурство водителей и механизаторов, дополнительно привлекаемых в случае сложной дорожной обстановки.

«Водителям необходимо с пониманием относиться к процессу снегоуборки, не создавать помех для спецмашин, двигаться вслед за снегоуборочной техникой, не пытаясь идти на обгон», — пояснили в ведомстве.

И все же водители ищут пути объезда пробок. Например, с Уфы можно еще пока проехать через Бирск — Месягутово — Сатку и потом на трассу через Златоуст до Миасса.

«Дорога отличная, машин очень мало. Подальше на 140 км, но все не стоять и ждать. По высоте ограничений нет, фура не пройдет, много подъемов и спусков, которые не преодолеть», — поясняют водители.

Ранее ИА «Первое областное» подобрало пять вариантов, как объехать пробки на трассе М‑5 «Урал».

Узнать о состоянии проезда, а также сообщить о нештатной ситуации на федеральных трассах можно по телефону круглосуточной дежурно-диспетчерской службы ФКУ Упрдор «Южный Урал» +7982 331 37 84 (WhatsApp).