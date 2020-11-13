Национальному парку «Зигальга» исполнился один год

Вся красота нацпарка в нашем фоторепортаже.

Одному из самых молодых национальных парков России «Зигальга» исполнился один год. Наш фотокорреспондент отправился познакомиться с местной природой. Оценить красоты можно в нашем фоторепортаже.

Нацпарк «Зигальга» находится в поселке Тюлюк Челябинской области. «Зигальга» постановлением правительства страны была образована 18 ноября 2019 года в рамках нацпроекта «Экология». Площадь нацпарка — 45 тысяч гектаров.

Как отметил Алексей Яковлев, директор объединенной дирекции национальных парков «Таганай и Зигальга», это место на сегодняшний момент готово к встрече туристов. Также разработана и концепция развития нацпарка.

За прошедший год было сделано немало: утверждено положение о парке, появились первые объекты туристской инфраструктуры, в том числе подвесной мост через реку Юрюзань, объекты навигации по тропе на гору Поперечную, также строится кордон для инспекторов.