Национально-культурные центры Челябинска собрали более пяти тонн гумпомощи для бойцов СВО

Акция приурочена ко Дню народного единства

Национально-культурные центры Челябинска, объединив усилия, собрали более пяти тонн гуманитарного груза для жителей Донбасса и бойцов, находящихся в зоне спецоперации. Необходимые теплые вещи, лекарства и техника отправятся в Донецкую Народную Республику в четверг, 9 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе МКУ «Центр народного единства».

Акция прошла в рамках празднования Дня народного единства. Национально-культурные центры города договорились о совместном сборе гумпомощи для бойцов и мирян и закупили самые разнообразные медикаменты, теплые вещи, средства для ухода, продукты питания, а также необходимую на фронте аппаратуру и технику. Общий вес гуманитарного груза получился внушительным — более пяти тонн.

Отправится груз уже завтра, 9 ноября, от здания Челябинского Молодежного театра.

Ранее гумпомощь для бойцов СВО собрал «Езидский национальный культурный центр» Челябинской области. Сейчас, по словам председателя правления организации Аско Алои, они ищут перевозчика, который бы отправил груз в Донбасс.