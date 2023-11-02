Езиды Челябинской области собрали гуманитарный груз для зоны СВО

Национальное объединение ищет перевозчика

«Езидский национальный культурный центр» в Челябинской области в составе Ассамблеи народов региона готовятся поддержать российских бойцов, находящихся в зоне спецоперации. Подробности корреспонденту медиахолдинга «Первый областной» рассказал председатель правления общественной организации «Езидский национальный культурный центр» Аско Алои.

«Все национальные центры высказались за оказание помощи. Гуманитарный груз уже собран, сейчас мы ищем перевозчика, который отвезет его до адресата», — поделился председатель «Езидского национального культурного центра».

Сейчас в регионе национальные объединения есть у 40 народов. По словам Аско Алои, такие формирования нужны и для просветительской работы. Важно, чтобы представители народов узнавали о своих традициях и понимали отличительные особенности культур.

Для существования объединений нужны средства. Раньше в основном это ложилось на плечи председателей и активных членов. Однако все сильнее становится поддержка со стороны государства.

«Есть президентские и губернаторские гранты, гранты со стороны администрации города. С каждым годом растет сумма. Если у тебя интересные проекты, можешь написать и получить деньги на реализацию», — отметил Аско Алои.