Наталья Котова осталась недовольна результатами уборки во дворах Челябинска

Субботники должны успеть завершить до 1 мая

В Челябинске продолжаются массовые субботники с привлечением горожан и сотрудников различных организаций. Уборку делают в общественных пространствах, на дорогах, тротуарах и во дворах, сообщил 17 апреля на аппаратном совещании замглавы города по городскому хозяйству Александр Астахов. Однако у мэра Натальи Котовой остались вопросы после его доклада.

«Продолжается активная фаза санитарной очистки города, проходят массовые субботники, в том числе с участием сотрудников предприятий, учреждений торговли, работников бюджетной сферы. На ежедневной основе убираются дворовые территории, общественные пространства, улично-дорожная сеть. Акцент делаем на том, чтобы собранный в ходе субботников мусор оперативно вывозили на полигон ТБО»,— рассказал Александр Астахов.

Наталья Котова обратила внимание на то, что уборка во дворах организована некачественно: по ее словам, пока нет ощущения, что во дворах прибрали.

«Пока, когда заходишь во двор, не видно, что убирают. Какая договоренность существует с управляющими компаниями? Если посмотреть со стороны подъездов, порой уборка уже сделана, а с остальных трех сторон дома этой уборки нет. Нужно убирать всю прилегающую к дому территорию»,— обратила внимание мэр.

Александр Астахов ответил, что на совещаниях управляющим компаниям поручают убирать весь периметр дома. При этом он отметил, что они могут призвать убирать мусор с газонов жителей домов или сотрудников организаций, расположенных на первых этажах зданий.

Кроме того, Наталья Котова осталась недовольна тем, что коммерческие предприятия, которые хотели бы принять участие в субботнике, не знают, где для этого брать мешки и инвентарь. Разобраться в этом мэр поручила главам районов.

Массовые субботники в городе должны завершить к 1 мая.