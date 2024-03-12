Настоящая весна в Челябинской области начнется в апреле

Таков предварительный прогноз синоптиков

Календарная весна началась почти две недели назад, но зима в Челябинской области отступать пока не желает: ночью температура то и дело опускается ниже −20 градусов. Да и день сегодня выдался довольно холодный. Многие уже с нетерпением ждут устойчивого тепла. А наступит оно, по прогнозам синоптиков, только в начале апреля.

«За начало весны в разных науках принимаются разные даты. По календарю весна начинается 1 марта. В астрономии считается, что наступление весны совпадает с днем весеннего равноденствия 21—22 марта. У метеорологов весенний сезон начинается после перехода среднесуточной температуры воздуха через 0°С. Эта дата в каждом регионе своя и меняется ежегодно в зависимости от атмосферных процессов. За многолетний период в Екатеринбурге, Челябинске и Уфе это 6 апреля»,— рассказали в областном Гидрометеоцентре.

Ранее синоптики рассказали ИА «Первое областное», что интенсивное снеготаяние в Челябинске начнется в двадцатых числах марта, что в последние годы является нормой. Ранее снег активно таял ближе к середине апреля.

Кстати, самая ранняя дата схода снежного покрова в Челябинске была зафиксирована 16 марта 1930 года. Пока этот рекорд не побит.