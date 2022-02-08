На днях в СНТ «Любитель», которое находится в поселке Старокамышинске, женщина выкинула из автомобиля собаку. Инцидент зафиксировали камеры видеонаблюдения. Волонтеры сообщают, что хозяйка нашлась, а также предоставила видеозапись, подтверждающую, что пес дома.
«Хозяйку нашли. С ее слов, они так „выгуливают“ собаку. В садах, предварительно сняв ошейник», — сообщили в сообществе «Дай лапу!» помощь животным г. Челябинск.
Однако среди комментаторов нашлись те, кто не поверил хозяйке животного. Многие высказали мнение, что питомца забрали после огласки СМИ. Были и те, кто поверили, что собаку таким образом выгуливают.