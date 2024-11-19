Наружная реклама в Челябинске станет менее назойливой

Депутаты изменили требования к электронным табло и медиафасадам

В Челябинске внесут изменения в городской акт о наружной рекламе. Согласно решению депутатов, электронные табло и медиафасады должны стать менее агрессивными.

«В целях создания комфортных условий для населения определены требования к электронным табло и экранам-медиафасадам. Такие экраны должны соответствовать нормам яркости, плавно менять яркость, для них определены требования к применению динамических эффектов днем и запрет их использования в темное время суток», — пояснили в пресс-службе ЧГД.

В частности, под запретом использование белого фона в темное время суток, а также использование аудиовизуальных эффектов в любое время.

Напомним, мэр Алексей Лошкин поручил установить в городе соцрекламу, призывающую не мусорить на улицах.