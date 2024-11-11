Врио мэра Челябинска призывает установить соцрекламу, направленную на чистоту улиц

Алексей Лошкин: «Нужно заниматься профилактикой социальных тем»

Челябинский градоначальник поручил разработать социальную рекламу, призывающую горожан не мусорить. По словам Алексея Лошкина, он часто ездит на авто по городу, но билборды с просьбой не мусорить видел только на въезде в город на Свердловском тракте.

Врио мэра предложил сделать рекламу на остановках и у ТРК, а также установить билборды с призывом не мусорить. Алексей Лошкин отметил, что такая практика популярна в других городах страны.

«Стоит сделать рекламу, например, со словами „Будешь мусорить — будет штраф“. Нужно предупреждать людей об ответственности и призывать не мусорить. Чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят», — поручил Алексей Лошкин.

Также он отметил, что отходами часто забиваются места массовых мероприятий, например у ледовой арены на Северо-Западе. По словам Алексея Лошкина, в соцсетях горожане массово жалуются на мусор.