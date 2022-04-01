Кухня, одежда и туризм: чем жителям Челябинской области может быть интересен Узбекистан

«Дипломатическая миссия» телеканала ОТВ познакомила южноуральцев с бизнесом дружественного государства

На телеканале ОТВ состоялась премьера нового проекта «Дипломатическая миссия». Автор и ведущий программы Амур Хабибуллин рассказывает о тех, кто приезжает в Челябинскую область из других стран, работает, строит бизнес и по-настоящему укрепляет межгосударственные связи. Первый выпуск проекта посвящен Узбекистану. Программа уже вышла в эфир, ее гостем стал генеральный консул Узбекистана в Екатеринбурге Абусалом Хатамов. Что может предложить южноуральским туристам древнее Бухарское государство, как в Челябинской области восстанавливают старые совхозы и что шьют на замену европейским костюмам, — разбирались журналисты медиахолдинга «Первый областной».

«У нас была великая страна СССР, было большое количество республик. Но в 90-е они стали независимыми государствами, и мы несколько отдалились. Тем не менее мы прекрасно понимаем, что те связи, которые были, необходимо настраивать заново, нужно создавать новую большую интеграционную платформу взаимоотношений на базе Российской Федерации. И в рамках Челябинской области в нашей передаче „Дипломатическая миссия“ мы попытаемся сделать некий толчок, чтоб показать, какое у нас огромное количество друзей, которые приехали к нам и которые хотят нам только мира и добра», — рассказал о запуске нового проекта Амур Хабиббуллин.

Первый выпуск посвящен Узбекистану. Генеральный консул в Екатеринбурге Абдусалом Хатамов рассказал, чем может привлечь южноуральцев дружественная республика.

«Для меня в части Узбекистана стали большим открытием две истории. Во-первых, там хоть и жаркая страна, но у них есть снег и горнолыжные курорты. Во-вторых, на территории Челябинской области они инициировали и запустили большое количество бизнес-проектов. Есть предприниматели, которые очень хорошо работают и уже показали отличные результаты, причем у них даже можно поучиться», — такими впечатлениями Амур Хабибуллин делится уже после съемки программы.

Бизнес-проекты — это новые производства, которые запущены в Челябинской области. Приехавшие из Узбекистана граждане не только трудятся на производствах и в бюджетных сферах региона, — они реализуют целые инвестпроекты.

Так, в Сосновском районе действуют теплицы, сконструированных по последнему слову техники, с новейшими оборудованием и технологиями. Они снабжают салатом, картофелем, морковью, свеклой весь Уральский федеральный округ: от Челябинска до Ханты-Мансийска

Второй пример, также под Челябинском,— это хранилище для фруктов из Узбекистана. Продукция хранится в специальных азотных камерах: азот вытесняет кислород, который способствует распространению бактерий и гниению. Плоды хранятся дольше, сохраняют свою пользу и внешний вид.

Оба примера — истории, когда производство построено с нуля на базе устаревших совхозов. Теперь здесь трудятся люди, в том числе и местные жители ближайших деревень, внедряются современные технологии, а сам бизнес приносит пользу сразу двум государствам.

Поговорили о теме импортозамещения. Абдусалом Хатамов пришел в студию в костюме узбекского производства. И местная текстильная промышленность может вполне заместить уход европейских торговых марок в Челябинской области, считает сам генконсул.

«Мы же прекрасно понимаем, что 40–50% от стоимости — это переплата за западный бренд и его активную рекламу. А у наших соседей, у наших друзей этот продукт есть. Но мы его просто не видели никогда и не знали о нем, так как у них не было возможности пробиться на наш рынок и презентовать свой продукт. А ведь по качеству он совершенно не уступает западным, а иногда и обгоняет», — комментирует Амур Хабибуллин.

Премьера передачи на телеканале ОТВ состоялась в конце марта. Выпуск можно найти на сайте медиахолдинга «Первый областной» www.1obl. ru в разделе «Телепередачи». Новая же серия проекта «Дипломатическая миссия» выйдет в эфир на телеканале ОТВ 19 апреля в 20.00.

У проекта уже появились свои преданные зрители, которые оценили важность программы.

«Понравилось, как показаны культура и национальные традиции, это очень увлекает. Оказывается, рядом с нами такие колоритные страны. А как меняется восприятие приезжих граждан после просмотра передачи? Это удивительно. Я считаю, что всем нам важно и нужно смотреть эту и подобные передачи. Они позволяют шире взглянуть на ситуацию и лучше узнать всех тех, кто нас окружает», — говорит Галина Мазина.

«Оказывается, тот салат, который я покупаю регулярно, выращивают узбекские предприниматели! Хочется сказать им спасибо за это! Натурально и доступно по цене», — восхищается пенсионерка Вера Геннадьевна.

Своим мнением поделились и эксперты в журналистике и сфере межконфессиональных отношений.

«С уверенностью могу сказать, что пилотный выпуск программы удался! Задан хороший вектор подачи материала для будущих передач. Безусловно, „Дипломатическая миссия“ будет способствовать укреплению торгово-экономических, научно-технических, социально-гуманитарных и культурных связей между регионами. Ведь у автора и ведущего программы Амура Хабибуллина имеется большой опыт работы в качестве представителя Республики Башкортостан в Челябинской области. Остается пожелать коллегам „Первого областного“ успешной реализации проекта на протяжении долгих лет», — прокомментировал руководитель филиала ФГБУ «Редакция» «Российской газеты» в Челябинске, член правления Союза журналистов Челябинской области Денис Мякишев.

Он предложил журналистам СМИ Челябинской области поддержать инициативу Амура в освещении тем межрегионального сотрудничества.

«Я считаю, она будет очень полезна тем мигрантам, которые прибывают к нам в Челябинскую область. Эта программа, которая показывает интервью с генеральным консулом Республики Узбекистан, поможет мигрантам ориентироваться в той обстановке, в которую они попали, и, конечно же, лучше понять друг друга. И очень здорово, что эта программа показывает Республику Узбекистан, эти замечательные города: Ташкент, Самарканд, Бухару. И, конечно же, мы, простые обыватели, кто планирует свой отпуск, хотели бы туда поехать», — отзывается о первом выпуске директор «Дом дружбы народов Челябинской области» Юлия Лапидус.

Новая же серия проекта «Дипломатическая миссия» выйдет в эфир на телеканале ОТВ 19 апреля в 20.00.