Акцизы на бензин выросли в России с Нового года

Повышение косвенного налога пройдет в два этапа.

В первый день нового года в России стали действовать поправки в Налоговом кодексе. Они коснулись акцизов на бензин 5 класса и дизельное топливо. Косвенный налог, уплачиваемый покупателем за этот товар, вырос. При этом рост осуществляется в два этапа, и январское изменение — первый из них.



Так, в случае с бензином с 1 января акциз повышается на 10,7%, до 11 213 рублей за тонну. Затем 1 июля он вырастет до 11 892 рублей за тонну. Это примерно по 50 копеек за литр. — сообщает Life.ru

За счет роста акцизов бюджет надеется получить дополнительные 40 миллиардов рублей прибыли.