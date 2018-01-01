/ Акцизы на бензин выросли в России с Нового года

В первый день нового года в России стали действовать поправки в Налоговом кодексе. Они коснулись акцизов на бензин 5 класса и дизельное топливо. Косвенный налог, уплачиваемый покупателем за этот товар, вырос. При этом рост осуществляется в два этапа, и январское изменение — первый из них.
Так, в случае с бензином с 1 января акциз повышается на 10,7%, до 11 213 рублей за тонну. Затем 1 июля он вырастет до 11 892 рублей за тонну. Это примерно по 50 копеек за литр.— сообщает Life.ru
За счет роста акцизов бюджет надеется получить дополнительные 40 миллиардов рублей прибыли.