/ Виновников зловония в Челябинске накажет правительство

Вероятная причина неприятного запаха — удобрения.

Несколько дней подряд челябинцы жаловались на неприятный запах в городе. Аромат фекалий южным ветром разнесся по всем районам. В Минэкологии сообщили, что источником зловония может быть птицефабрика или поля, которые удобряют куриным пометом. В любом случае, виновника накажут. Это же подтвердили сегодня в городской администрации.

Наши службы принимали участие в решении проблемы с соответствующими лабораториями. Минэкологии на эту тему высказалось. Меры принятия решений по наказанию — полномочия регионального правительства. Реакция, думаю, в любом случае будет. Объяснили все удобрением, которое рассыпали в эти дни. Участники процесса должны были понимать, что негатив пойдет на Челябинск. Соответствующие меры будут приняты. — сообщил мэр Евгений Тефтелев.

Отметим, что неприятный запах рассеялся уже в выходные дни, как только сменился ветер.