/ Виновников зловония в Челябинске накажет правительство

Несколько дней подряд челябинцы жаловались на неприятный запах в городе. Аромат фекалий южным ветром разнесся по всем районам. В Минэкологии сообщили, что источником зловония может быть птицефабрика или поля, которые удобряют куриным пометом. В любом случае, виновника накажут. Это же подтвердили сегодня в городской администрации.
Наши службы принимали участие в решении проблемы с соответствующими лабораториями. Минэкологии на эту тему высказалось. Меры принятия решений по наказанию — полномочия регионального правительства. Реакция, думаю, в любом случае будет. Объяснили все удобрением, которое рассыпали в эти дни. Участники процесса должны были понимать, что негатив пойдет на Челябинск. Соответствующие меры будут приняты. — сообщил мэр Евгений Тефтелев.
Отметим, что неприятный запах рассеялся уже в выходные дни, как только сменился ветер.
В Туле вот ружьями пахнет и сдобой.
Пахнет в Москве деньгами и властью.
Пахнет в Париже сыром и страстью.
В Лондоне пахнет туманом и кэбом.
А в Ставропольском краю — свежим хлебом.
Город любой можно так описать.
Челябинск… Ну, тут в двух словах не сказать.
После полуночи пахнет заводом.
Каким? Да любым — хочешь с цинком, хошь с йодом.
Может еще с очистных потянуть,
Пахнет сортиром, где нос ни приткнуть.
Пахло в Челябинске жженой резиной,
Дохлыми кошками, мокрою псиной,
Все, что должно фильтроваться, увы,
Радостно пахнет из каждой трубы.
Кадмий, свинец, цинк (уже говорили)…
Только вот бромом еще не травили…
Что ж, упущенье исправлено! Бром
Нынче доставлен челябинцам в дом!
chelyabinsk.ru