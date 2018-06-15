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/ 8-месячная девочка, которой мужчина проломил череп, оправлена в приют

8-месячная девочка, которой мужчина проломил череп, оправлена в приют

Ребенок после длительного лечения ищет новую семью.
сегодня в 17:56
  |  Общество

Курчатовский районный суд вынес приговор в отношении 39-летнего мужчины, серьезно избившего внучку своей сожительницы. На реабилитацию малышке потребовалось 3 месяца. Сейчас ребенок идет на поправку. Семья девочки признанна неблагополучной, поэтому органы опеки решают вопрос о лишении родительских прав ее матери. После выписки ребенка направили в приют, а злоумышленника в тюрьму.

Суд приговорил виновного к 4 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе прокуратуры региона.

Напомним, 9 марта беззащитный младенец стал жертвой агрессивного челябинца, проживающего в Курчатовском районе со своей подругой. 39-летний мужчина, находившийся под воздействием алкоголя, поднял руку на ребенка после ссоры с его бабушкой. Младенца госпитализировали, в больнице девочке диагностировали серьезные травмы головы: ушиб головного мозга и перелом костей черепа. Мужчину отправили под стражу.

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