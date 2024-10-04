«Нагружать всё больше нас стали почему-то»: родители и педагоги разбираются в обилии сайтов

По словам учителей, платформы упрощают работу

В редакции ИА «Первое областное» собрали мнения родителей и педагогов, зачем нужно множество интернет платформ в школьной программе. Что из этого вышло – в материале.



«Когда к нам в родительский чат скидывают очередную ссылку для регистрации на очередной образовательной платформе, у родителей сразу происходит такая волна негодования и отторжения. Потому что в последнее время в школе стало слишком много разных цифровых платформ и учебных сайтов. В «ЯКласс», на сайты олимпиад, в «Сферум», «Сетевой город» опять-таки нужно вносить пароли и какие-то данные», – рассказывает ИА «Первое областное» мама семиклассницы из Челябинска Наталья.



Таких мнений в последнее время набирается очень много. Причем непонимание для чего в школах создается такое количество электронных ресурсов возникает не только у родителей, но и у детей.



«Ребенка сейчас просят зарегистрироваться на «ЯКлассе» и каком-то сайте ГТО. Он наотрез отказывается, говорит, что не хочет предоставлять свои персональные данные. У него уже стоит «кол» по физре, потому что он не зарегистрировался на этом сайте, по истории стоит куча точек, потому что не зарегистрировался на «ЯКлассе». При этом он делает все устные и письменные уроки, но регистрироваться отказывается», – негодует мама пятиклассника из Челябинска Екатерина.

Многие родители задаются вопросом, для чего необходимо столько сайтов. И проблема не в том, что в образовательный процесс современных детей внедряют современные технологии, а именно в количестве этих платформ.



«С одной стороны возникает вопрос: полезно ли это для педагогов и детей? С другой стороны, дети – наше следующее поколение, которое будет придумывать технологии, они должны уметь пользоваться всем этим», – считает Наталья.

А что думают педагоги на этот счет? Корреспондент ИА «Первое областное» пообщалась с молодым учителем гимназии №76 Дмитрием Евдокимовым. Он преподает математику с пятого по седьмой класс. Численность каждого класса – около 30 человек. По его словам, внедрение интернет платформ сильно упрощает жизнь и работу педагога.





«Телефоны на уроках сейчас детям запрещены, но есть отличные платформы, которые помогут им заниматься дома», – считает учитель.

Упомянутый уже не раз «ЯКласс», по словам Дмитрия, является удобным сайтом с разнообразными заданиями, яркими картинками и хорошей литературно-учебной базой. Преимуществ у такого вида обучения достаточно, например, если поставить работу по времени у ученика не будет возможности списать. Также разнообразие вариантов может сократить возможность списать у кого-то, и ребенок будет полагаться только сам на себя.



«Но самое главное, учитель может понять и проверить задание всех учеников, которые учатся у него на потоке. Да, родители могут нервничать из-за регистрации аккаунта одного или двоих своих детей. Но представьте, насколько проще становится работать, когда домашнее задание тебе помогает проверять компьютер, у меня таких учеников около ста», – рассказывает Дмитрий.



Выходит, что многочисленные сайты на самом деле делают педагогическую деятельность менее загруженной, но возможно не для всех. Ранее ИА «Первое областное» общалось с учителем английского языка из Магнитогорска. По ее словам обилие гаджетов в жизни детей приводит к тому, что на урок они не умеют и не хотят слушать учителя.

Автор: Ксения Рындина