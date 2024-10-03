Как изменились дети. Опыт учителя из Магнитогорска

Почему важно слушать русские сказки и как гаджеты влияют на мышление учеников

Признания челябинской школьницы о том, как подростки используют нейросети для подготовки домашних заданий, вызвали неоднозначные реакции у наших читателей. Школьники присылали нам в соцсетях свои лайфхаки, а педагоги — возмущения. Сегодня мы публикуем мнение магнитогорского учителя Людмилы Пузаковой. За пару дней до Дня учителя мы считаем, что прочитать его нужно всем родителям школьников.

«Работая долгое время в школе и, самое главное, по одной программе, я стала замечать, что восприятие, понимание и усвоение материала детьми изменилось. Обратила внимание на это я лет десять назад. Сначала думала, что я стала работать не так, как раньше. Начала наблюдать за собой, за детьми. И что бросилось в глаза?

Во-первых, притом что дети смотрят на тебя и, казалось бы, внимательно слушают, в глазах у них пустота, не видно работы мысли, не включается мозг, чтобы понять, о чем идет речь. Во-вторых, неумение удерживать внимание и сосредотачиваться на вопросе, отсутствие концентрации. В-третьих, нет осознания, что результат их учебы и понимание материала зависит от них, т. е. нет ответственности за свою деятельность и непонимание того, зачем им это все нужно. И, в-четвертых, отсутствует всеобщее стремление к познанию, развитию, совершенствованию в масштабах класса, школы, общества, страны. Нет нацеленности на образование в самом высоком его понимании. Нет большой и дальней цели, которая поднимает человека на более высокий уровень, чем, например, просто зарабатывать хорошо, чтобы хорошо жить.

Ребенок рождается и познает мир через ощущения, чувствование, наблюдение. Малыш может сидеть и долго-долго изучать ниточку, найденную на ковре, или рассматривать какой-либо предмет с разных сторон, используя воображение, и, как следствие, идет развитие мышления.

Дети любят слушать одну и ту же сказку много раз. Почему им это нравится? Идет процесс познания, основанный на концентрации внимания, самостоятельном осмыслении увиденного и услышанного не один раз, усвоение родного языка и формирование через него мыслеобразов. Особенно это касается русского языка и русских сказок, которые закладывают на подсознание ребенка понятие о добре и зле, что хорошо, а что плохо, расширяется кругозор и формируется понятийное мышление.

С появлением гаджетов ребенка чуть ли не с рождения подсаживают на них. Маленький человечек заворожен происходящим на экране. Быстрая смена героев, действий, мелькание картинок. Ярко, живо, красочно, интересно. Надо успевать следить глазами. А созерцать, наблюдать, осознавать, думать некогда. И, главное, родителям спокойно: ребенок не балуется и не мешает. Вот оно — зарождение клипового мышления. А потом у детей появляется зависимость от смартфонов. Это же так здорово — смотреть мультики, видео. Напрягаться не нужно, делать ничего не нужно. Получай только удовольствие.

Вспомним, как в нашем детстве мы смотрели диафильмы. После каждого кадра читался текст, обсуждался с родителями, рассматривались внимательно картинки. У родителей время находилось, чтобы заниматься с детьми.

На уроках я не использую видео совсем. Доска, мел, книга, аудио. Ребенку интересно на глубинном уровне (и это заложено в нем изначально) не тогда, когда есть разнообразие каких-то подручных средств в виде видео, игр и тому подобного, а когда, преодолевая непонимание материала, вдруг вспышка в сознании: «Понял!» И такая радость проявляется в этом момент. И приходит озарение, что через труд, работу над собой можно самому всего добиться. Вот этот восторг у детей я наблюдала не один раз.

Приходилось разговаривать с подростками, которые пытались доказывать, что при помощи гаджетов можно легко и быстро найти любую интересующую их информацию. Мол, зачем книги читать? Мы понимаем, что информация — это не знания и что в интернете много ложной информации или высказываний в виде субъективной точки зрения, не основанных на знаниях. Только имея глубокие знания по любому предмету, можно опровергнуть лживость того или иного учения. Но у подростков нет знания, чтобы отличить правду от злого умысла. Поэтому так легко ими управлять через интернет.

У многих детей нет смекалки, догадки, не развито логическое мышление. Когда раньше говорила, что задание нужно делать по образцу, то и не надо было объяснять. Дети всё понимали и делали самостоятельно. Сейчас же приходится объяснять раза три, чтобы до всех дошло.

Очень сильно отличаются читающие дети от тех, которые зависают в гаджетах.

Дети, которые любят читать, более развиты и воспитанны.

У них богаче словарный запас и более грамотная литературная речь, шире кругозор. Они могут анализировать и делать выводы, отслеживать причину и следствие событий, понимать взаимосвязь явлений. Отсюда видение общей картины, которая последует за словами, действиями и т. д. Это и есть понятийное мышление. Они имеют свое мнение и свою позицию, которую могут обосновать. Такими детьми сложно манипулировать.

Вот и подошли к извечно русскому вопросу: «Что делать?»

Начинать с семьи.

Родители должны быть примером для подражания. Дети ведут себя так, как видят это в семье, а не так, как им говорят.

Книгу поставить на пьедестал.

Знания подведут к пониманию смысла жизни, который только в развитии души, ума.

Родители и школа должны идти в одной связке, помогая друг другу. Учить детей трудолюбию, дисциплине, самостоятельности.

Развивать мышление, внимательность, память и обязательно ответственность за учебу, слова, поступки, свои действия.

Каждый должен понимать, что всё, что происходит вокруг, есть результат его деятельности. И если хочет, чтобы было по-другому, то нужно начинать всегда с себя, не перекладывая вину на другого.

Образование не может быть без воспитания.

Я в своей работе ставлю его на первое место. Если развит ум и не развито сердце, то вырастает холодный равнодушный человек, для которого цель превыше всего. Но результат будет плачевный. Добрый человек с открытой душой всегда в выигрыше.

На Руси всегда жили душой, поступали по совести и справедливости, правде. Время пришло вспомнить свои корни, тот русский дух, который всех объединяет и всегда побеждает.

Если у народа появится запрос на изменения в образовании, обществе, стране, то изменения не заставят себя ждать».