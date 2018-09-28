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/ Париж, Фершампенуаз и еще два нагайбакских села подключат к газу

Париж, Фершампенуаз и еще два нагайбакских села подключат к газу

Дополнительные средства на это поручил выделить Борис Дубровский.
сегодня в 09:56
  |  Общество

Все населенные пункты Челябинской области должны иметь доступ к газу. Следуя этому утверждению, губернатор Борис Дубровский направил в 2018 году сразу 25 миллионов рублей в Нагайбакский район. В селах Фершампенуаз, Париж и Южный стали строить газопровод. Позже в программу включили поселок Переселенческий. Для его газификации потребовалось 3,7 миллиона рублей плюс сэкономленные районом деньги. Таким образом, 250 домов в Нагайбакском районе получат топливо.

Реализация программы газификации Челябинской области в 2018 году позволит тысячам южноуральцев улучшить свой быт, поднимет уровень газификации Южного Урала до 71%. Уверен, что в рамках программы газ дойдет до всех населенных пунктов нашего региона. — прокомментировал Борис Дубровский.

Через несколько лет региональные власти вместе с руководством Нагайбакского района смогут провести газ во все поселки.

Газификация района — очень дорогостоящий и долговременный цикл мероприятий. Но работы в этом направлении не прерываются ни на неделю: физические работы, которые видны населению, это лишь вершина огромного айсберга. Сегодня у нас есть понимание, как, в какой перспективе и очередности газифицировать населенные пункты всего района. С поддержкой областного руководства мы движемся к намеченной цели. Строительство газопроводов в Фершампенуазе, Переселенческом, Париже и Южном — тому подтверждение. — пояснил глава Нагайбакского района Виталий Гайсин.

Всего в 2018 году на газификацию Челябинской области отправили 750 миллионов рублей.

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