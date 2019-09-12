«Надо делать больше»: Мошаров рассказал, чем займется после ухода из думы Челябинска

Причины ухода он опубликовал в своем аккаунте в «Инстаграм».

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О том, что Станислав Мошаров попросил не рассматривать его кандидатуру в новый состав Челябинской городской думы стало известно вчера, 11 сентября. В своем аккаунте в «Инстаграм» он рассказал о том, что стало причиной, по которой он принял решение оставить работу в гордуме.

«Сейчас я вижу продолжение своей профессиональной деятельности в другой сфере. Надо идти дальше, делать больше. Обязательно сосредоточусь на работе в районе. Ведь меня выбрали люди, которые доверяют мне, надеются на меня», — пишет в своем аккаунте Станислав Мошаров.

Также депутат поблагодарил свою команду и тех, кто поддерживал его все это время. Не забыл он и тех, кто критиковал его и пытался мешать, отметив, что это не давало ему расслабляться и придавало сил.

Напомним, что председателем гордумы Станислав Мошаров стал 4 июня 2010 года. В ноябре он был избран президентом Союза российских городов.