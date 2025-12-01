Начало зимы на Зигальге выдалось самым бесснежным за последние 5 лет

Отсутствие снежного покрова — серьезное испытание для лесных обитателей

На календаре — декабрь, а снега в Челябинской области почти нет. В национальном парке «Зигальга» снежный покров сохраняется с ноября лишь на склонах. И это самое бесснежное начало зимы за последние пять лет.

Подобные погодные условия создают проблемы обитателям Зигальги, отмечают в нацпарке.

«Снег — лучший природный теплоизолятор. Если его нет, холод начинает пробирать тех, кто сидит в норах. Животным приходится углублять жилища, тратить энергию. Те, кто зимой отправляется на боковую, не могут впасть в глубокую спячку»,— рассказали инспекторы Зигальги.

Водным обитателям сейчас тоже непросто: из-за плюсовых температур ледового покрывала на реках и озерах еще нет, и вода остывает очень быстро.

Как ранее сообщали журналисту ИА «Первое областное» синоптики Челябинского Гидрометеоцентра, начало декабря в регионе выдастся теплым и бесснежным. А ноябрь-2025 стал одним из самых теплых за все время. Такие погодные условия — результат быстро сменяющих друг друга циклонов и антициклонов.