Начальник УМВД по Магнитогорску ушел в отпуск

Информацию о его отставке в полицейском главке не подтвердили

Начальник УМВД России по Магнитогорску Сергей Меркулов ушел в очередной отпуск. В СМИ появилась информация о том, что полицейский сразу отправится на пенсию, однако сообщение об этом Первому областному информагентству в ГУ МВД по региону не подтвердили.

«Сергей Меркулов находится в очередном отпуске. О дальнейших его планах ничего не известно», — сообщили в региональном полицейском главке.

Как ранее писал наш сайт, в очередной отпуск ушел начальник ГИБДД Челябинска Алексей Горшков.

Начальник ГУ МВД Михаил Скоков встретился с личным составом ГИБДД области и прокомментировал задержание трех сотрудников инспекции за взятки. Генерал уволил руководителя подразделения ГИБДД, где работали задержанные. Подробнее о встрече рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

