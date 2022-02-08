Начальник ГИБДД Челябинска ушел в отпуск

Официальных данных о том, что он выйдет на пенсию, нет

Начальник ГИБДД Челябинска Алексей Горшков ушел в очередной отпуск. Об этом сегодня, 8 февраля, Первому областному информагентству сообщили в ГУ МВД по региону.

«Алексей Горшков ушел в очередной отпуск. О дальнейших его действиях нет сведений», — сообщили в главке.

В телеграм-каналах появилась информация о последующей после отпуска отставке Горшкова, однако эта информация официально не подтверждается.

Как ранее писал наш сайт, начальник ГУ МВД Михаил Скоков встретился с личным составом ГИБДД области и прокомментировал задержание трех сотрудников инспекции за взятки. Генерал уволил руководителя подразделения ГИБДД, где работали задержанные. Подробнее о встрече рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.