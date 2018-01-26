/ В нацгвардии наладят взаимодействие с представителями уральской власти

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский встретился с командующим войск УрФО нацгвардии.

В правительстве Челябинской области состоялась первая встреча губернатора Бориса Дубровского и генерал-лейтентанта войск нацгвардии УрФО. На встрече обсудили, как сделать взаимодействие органов государственной власти и местного самоуправления Челябинской области с территориальным управлением войск нацгвардии более эффективным. Генерал-лейтенант вступил в должность не так давно.

Указом Президента Российской Федерации от 6 декабря 2017 года генерал-лейтенант Александр Анатольевич Попов назначен командующим Уральским округом войск национальной гвардии Российской Федерации. Александр Анатольевич родился в 1964 году в Ленинградской области. — пояснили сайту «Первый областной» в пресс-службе губернатора Челябинской области.

Напомним, федеральную службу войск национальной гвардии РФ создали 5 апреля 2016 года после соответствующего указа президента РФ. Войска нацгвардии должны участвовать в охране общественного порядка, а также в важных государственных объектов, специальных грузов и сооружений на коммуникациях. В их обязанности также входит участие в борьбе с терроризмом и экстремизмом, обеспечение режимов чрезвычайного и военного положения.

