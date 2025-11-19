На Зюраткуле выхаживают раненого лосенка с ампутированной ногой

Малыш находится в критическом состоянии

В реабилитационном центре Дом лося «Сохатка» на территории национального парка «Зюраткуль» спасают жизнь маленькому лосенку. Его доставили в критическом состоянии. Детеныша нашли в лесу с тяжелыми травмами. Предполагают, что он получил их с испугу, оставшись без матери.

На вид животному около полугода. Ситуация, в которой он оказался, сказалась на его развитии — лосенок выглядит младше своего возраста. Как рассказали сотрудники центра, он находится под постоянным наблюдением.

«Каждый час к нему заходит специалист, гладит, успокаивает. Ветеринар регулярно ставит уколы, но, к сожалению, прогнозы на выживаемость пока осторожные — 50 на 50», — поделились в пресс-службе Зюраткуля.

У малыша ампутирована одна нога — спасти ее не удалось. Сейчас малыш получает антибиотики и питается козьим молоком. Обнадеживает, что у лосенка сохранился аппетит.

В центре надеются на лучшее и ищут решение для будущей жизни животного.

«Если все пойдет хорошо, ему нужен будет протез. Но сначала важно, чтобы он выжил и окреп», — отмечают специалисты.

Дом лося «Сохатка» — уникальный для Урала центр. Туда попадают лоси, которые не смогут выжить в дикой природе. Здесь их выхаживают, а затем постепенно возвращают в естественную среду обитания. Так, недавно сюда привезли двух лосят из Тюменской области — Лосяша и Луну. Их уже начали знакомить с окрестностями центра.