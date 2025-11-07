Спасенные в Тюмени лосята Лосяш и Луна освоились в нацпарке «Зюраткуль»

Преодолев более 600 километров, осиротевшие животные проходят адаптацию в Челябинской области

Два лосенка, спасенные в Тюменской области, успешно адаптируются в национальном парке «Зюраткуль» на Южном Урале. Лосята по имени Лосяш и Луна, найденные осиротевшими в Ялуторовском районе, прошли сложный путь реабилитации и теперь готовятся к жизни в дикой природе.

Малыши были обнаружены в плачевном состоянии — они ждали маму, которая так и не вернулась. Лосят доставили в тюменский центр, где специалисты выхаживали их в течение месяца. Лосяш страдал от травмы передней ноги. Обоим животным требовалось искусственное вскармливание смесью для телят.

После успешной реабилитации лосят перевезли в челябинский центр «Дом лося „Сохатка“». 12‑часовая перевозка на расстояние более 600 километров стала серьезным испытанием для животных.

По словам сотрудников центра, лосята уже освоились на новом месте.

Животных временно содержат в отдельном вольере, где они проходят период адаптации. Туристов к лосятам пока не подпускают — наблюдать за ними можно только через забор. Кормление осуществляют исключительно сотрудники парка, поскольку туристы часто пытаются угостить животных неподходящей пищей.

Особую заботу о лосятах проявляет женщина, которая доставила их в Саткинский округ. Сотрудники нацпарка ласково называют ее «лосиной мамой» — она постоянно интересуется состоянием подопечных и переживает за их судьбу.