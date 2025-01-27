На железнодорожном вокзале в Челябинске открыли выставку о синташтинской культуре

Она будет работать до середины февраля

На железнодорожном вокзале Челябинск-Главный открылась выставка «Синташта: древнее наследие Южного Урала» (0+). Так челябинцы и гости города смогут познакомиться с уникальной культурой и достопримечательностями Южного Урала, рассказали в пресс-службе музея-заповедника «Аркаим».

Это 10 планшетов, на которых рассказывается об основных достопримечательностях Синташтинского археологического комплекса, его особенностях и работе археологов. Стенды располагаются на втором этаже вокзала рядом с репликой аркаимской колесницы.

«Основная цель — популяризация нашего наследия. Поэтому нам нужна была площадка с максимальной проходимостью и максимальной же доступностью самой широкой публике. С этой точки зрения вокзал — именно такое место», — рассказал замдиректора музея-заповедника Юрий Макуров.

Экспозиция будет работать до 15 февраля, а затем переместится на фестиваль «Зимнее солнце Аркаима». Позднее ее дополнят экспонатами и выставят летом на Аркаиме.