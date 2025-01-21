Челябинцев приглашают увидеть тысячелетнюю историю Южного Урала

В этом году фестиваль «Зимнее солнце Аркаима» будет идти два дня

В середине февраля в Челябинске пройдет II исторический фестиваль «Зимнее солнце Аркаима», посвященный загадочной жизни обитателей древнего поселения. Как и в прошлом году, для гостей воссоздадут атмосферу каменного и бронзового веков, организуют мастер-классы и ярмарку, сообщает организатор фестиваля «Фонд 2020».

Гости фестиваля смогут увидеть реконструкцию жилища древнего поселения Аркаим, предметы быта и даже колесницу, на которой передвигались воины того времени. Ученые расскажут о жителях бронзового века, а в музее можно будет увидеть различные артефакты.

Кроме того, в программе фестиваля заявлены выступления творческих коллективов, показы фильмов и мультфильмов о Стране городов, мастер-классы, контактный зоопарк и ярмарка, на которой будут представлены изделия народных умельцев и брендированные товары Аркаима.

Напомним, в прошлом году фестиваль длился 12 часов, его посетили более четырех тысяч человек.

Возрастное ограничение 0+.