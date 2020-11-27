На железнодорожном вокзале Челябинска обновили подсветку

Всего в ней задействовано почти 2 000 ламп.

В Челябинске обновили подсветку железнодорожного вокзала. Комплекс заиграл новыми красками: на одном из его зданий появился флаг России, также под обновление попали колонны вокзала и информационные таблички. Как рассказали «Первому областному» в пресс-службе ЮУЖД, новая подсветка не связана с Новогодними праздниками.



«Подсветка вокзального комплекса обновляется в рамках технического перевооружения железнодорожного вокзала Челябинск и не приурочена к украшению здания в период Новогодних праздников. В настоящее время проводятся пусконаладочные работы по её подключению»,— рассказали «Первому областному» представители ЮУЖД.

Отметим, всего в подсветке задействовано 1 897 ламп общей мощностью 95 киловатт. После завершения работ она сможет воспроизвести пять цветов — белый, красный, зеленый, синий, желтый.