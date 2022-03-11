На здании «Челябинск-Сити» появился символ специальной военной операции

Символ Z на здании запустили в поддержку наших солдат на Украине

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В центре Челябинска появился символ специальной военной операции — Z. Его изобразили в виде иллюминации на здании «Челябинск-Сити».

«Это символ поддержки наших ребят, мужественно выполняющих свой долг на территории Украины, спасающих тысячи мирных жителей Донбасса и защищающих суверенитет России, нашу с вами свободу», — говорят организаторы.

Напомним, 6 марта в Магнитогорске и Кунашакском районе Челябинской области прошла акция в поддержку Вооруженных сил России и спецоперации на Украине. В автопробеге в Кунашаке участие приняли более 30 автомобилей, в Магнитогорске — более 100 машин.