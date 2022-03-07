В Челябинской области прошли автопробеги в поддержку спецоперации на Украине

Участие в акции приняли ветераны боевых действий

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6 марта в Магнитогорске и Кунашакском районе Челябинской области прошла акция в поддержку вооруженных сил России и спецоперации на Украине. В автопробеге в Кунашаке участие приняли более 30 автомобилей, в Магнитогорске — более 100 машин, сообщили в пресс-службах местных администраций.

В Магнитогорске колонна прошла по проспекту Ленина от привокзальной площади до сквера «Патриотический». Участие в акции приняли более 300 человек на 100 автомобилях. Машины проехали с флагами РФ и других организаций, на бортах и стеклах автомобилей были наклеены знаки «Z».

«Акция была организована в поддержку наших парней, спецоперации, которую проводит министерство обороны РФ. Я, как ветеран боевых действий, кинул клич. И братья меня поддержали — „Боевое братство“, „Союз афганцев“, казаки и другие организации. Мы знаем, как суров этот труд ратный»,— рассказал организатор акции Александр Калинин.

В Кунашакском районе ветераны боевых действий на более чем 30 автомобилях с лозунгом «Za наших!» проехали по маршруту Кунашак — Дружный — Сары — Муслюмово — Кунашак.