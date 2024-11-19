В Челябинской области завершился областной граффити-фестиваль «Наш мурал — 2024». В этом году он был посвящен Году семьи. Стены разных домов в городах Челябинской области украсили восемь новых граффити, сообщили в пресс-службе управления молодежной политики региона.
По итогам работы фестиваля в Челябинской области появилось восемь новых граффити: два в Аргаяшском районе, в Верхнеуральске, Еманжелинске, Катав-Ивановске, Миассе, Озерске и Челябинске.
«По инициативе губернатора Челябинской области уже четвертый год подряд успешно проходит фестиваль граффити „Наш мурал“. Он стал настоящим культурным явлением, которое помогает преобразить улицы городов нашего региона, делая их яркими и уникальными. Уличные художники дарят нам возможность увидеть мир под другим углом», — прокомментировал исполняющий обязанности начальника главного управления молодежной политики Челябинской области Алексей Хрущев.
Фестиваль проводился при поддержке губернатора Челябинской области и главного управления молодежной политики региона.