На Южном Урале завершился областной фестиваль граффити

На стенах домов появилось восемь новых муралов

В Челябинской области завершился областной граффити-фестиваль «Наш мурал — 2024». В этом году он был посвящен Году семьи. Стены разных домов в городах Челябинской области украсили восемь новых граффити, сообщили в пресс-службе управления молодежной политики региона.





По итогам работы фестиваля в Челябинской области появилось восемь новых граффити: два в Аргаяшском районе, в Верхнеуральске, Еманжелинске, Катав-Ивановске, Миассе, Озерске и Челябинске.

«По инициативе губернатора Челябинской области уже четвертый год подряд успешно проходит фестиваль граффити „Наш мурал“. Он стал настоящим культурным явлением, которое помогает преобразить улицы городов нашего региона, делая их яркими и уникальными. Уличные художники дарят нам возможность увидеть мир под другим углом», — прокомментировал исполняющий обязанности начальника главного управления молодежной политики Челябинской области Алексей Хрущев.



Фестиваль проводился при поддержке губернатора Челябинской области и главного управления молодежной политики региона.