На Южном Урале за поджигателями лесов будут следить 100 видеокамер и 7 беспилотников

В Челябинской области на три недели раньше срока начался пожароопасный сезон

Первый лесной пожар в Челябинской области зафиксирован на Южном Урале почти на три недели раньше, чем в 2024 году. О готовности региона к борьбе с огнем во время пресс-конференции 31 марта рассказал начальник Главного управления лесами Челябинской области Валерий Нигматуллин.

«В прошлом году первый лесной пожар мы зафиксировали 18 апреля, а нынешней весной уже 26 марта — загорелся лес в Чебаркульском районе. На данный момент в регионе уже случились два лесных пожара», — рассказал Валерий Нигматуллин.

Челябинская область единственная в УрФО прошла проверку готовности к тушению пожаров без замечаний. Из бюджета области на борьбу с огнем выделено 257 миллионов рублей, еще 77 миллионов — из федерального.

В этом году сводная группировка по борьбе с огнем включает 4200 человек. В распоряжении пожарных 1800 единиц техники. Огнеборцы также планируют использовать современные технологии.

По словам Валерия Нигматуллина, на территории региона установлены 100 видеопостов, которые позволяют выявить возгорание. При виде дыма искусственный интеллект отправляет сообщение диспетчеру, а тот сообщает о беде пожарным.

«Иногда видеокамеры позволяют найти поджигателей. Например, в этом году мы уже задержали гражданина 1987 года рождения, который ездил на велосипеде и поджигал сухую траву», — говорит Нигматуллин.

Также в этом году за обстановкой в лесах Челябинской области впервые будут следить при помощи беспилотников. Уже закуплены семь аппаратов, которые скоро заступят на боевое дежурство.

Пока погода не вызывает большого опасения у лесников. В горнозаводской зоне вообще лежит снег, и пожароопасный период начнется там 5 апреля.

«Но ухудшить прогноз, обострить ситуацию может ветер», — признает Нигматуллин.

Главный лесник Челябинской области призывает жителей региона осторожнее обращаться с огнем — не устраивать палы сухой травы, в том числе на садовых участках. Тем более что штрафы значительно выросли. За нарушение пожароопасного режима человека могут оштрафовать на 30—40 тысяч рублей (для должностных лиц — 40—60 тысяч, для юридических — 300—500 тысяч). А если во время пожара пострадают люди, штраф для физических лиц возрастает до 50—60 тысяч рублей (для должностных лиц — до 100—150 тысяч, для юридических лиц — до 1—2 миллионов рублей).

«Помимо этого, с нарушителя взыщут причиненный ущерб. Например, за сгоревший гектар берез ущерб может составить более 500 тысяч рублей», — говорит Валерий Нигматуллин.

В 2024 году в лесах Челябинской области были пойманы более 300 нарушителей, им выписали штрафы на общую сумму 3,5 миллиона рублей.

Кстати, прошлый, дождливый, год был самым спокойным по числу пожаров с 1947 года: количество возгораний в лесах тогда сократилось в 13 раз и сгорело в 62 раза меньше гектаров.