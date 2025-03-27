Под Троицком мужчина жег поля, чтобы клещей меньше было

На Южном Урале поймали первого поджигателя

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Сегодня в Троицком округе поймали первого поджигателя — 38-летнего мужчину. Задержанный уверяет, что жжет поля во благо — чтобы уменьшить количество клещей.

Как рассказали в региональном ГУ МЧС, всего под Троицком за сутки ликвидировали четыре очага ландшафтных пожаров площадью от 100 до 200 «квадратов». По предварительным данным, причиной возгорания во всех случаях был поджог.

Сотрудникам полиции и дознавателю по пожарам предстоит установить обстоятельства происшествия, связанного с пойманным поджигателем.