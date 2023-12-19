На Южном Урале вырастет ежегодная выплата почетным донорам крови

Сейчас ее получают около 20 тысяч жителей региона

В Челябинской области, как и по всей России, с 1 января 2024 года вырастет размер ежегодной выплаты, которую получают почетные доноры крови. Выплата увеличится с 16 578 рублей до 17 342 рублей.

Сейчас считается, что без вреда для здоровья мужчины могут сдавать кровь не более пяти раз в год, а женщины — не более четырех раз за год. Между донациями при этом должно пройти хотя бы 60 дней. Стать почетным донором можно, если сдать кровь не менее 40 раз. Также можно сдавать плазму и тромбоциты, но при подсчете таких донаций действуют немного другие правила.

По данным Минсоца Челябинской области, в 2023 году ежегодную выплату получали 19 тысяч 538 почетных доноров — южноуральцев. Для этого нужно подать заявление в соцзащиту или на сайте «Госуслуги».

«Заявление подается всего один раз. Если вы уже обращались в органы социальной защиты и продолжаете жить в своем регионе, повторное заявление писать не нужно. Выплата будет осуществляться в беззаявительном порядке один раз в год не позднее 1 апреля. Получать деньги можно на банковскую карточку или в почтовом отделении», — рассказали ИА «Первое областное» в пресс-службе Минсоца Челябинской области.

Кстати, у доноров, еще не ставших почетными, также есть бонусы, стимулирующие сдавать кровь. Например, в день сдачи крови человеку положена денежная компенсация на усиленное питание, в этом году она составляет 748 рублей. Также донор получит справку, которая дает ему право на два оплачиваемых работодателем выходных (в день сдачи крови и в любой другой день в течение календарного года).

Почетным донорам также предоставляется право брать отпуск в удобное для них время и вне очереди получать медицинскую помощь в поликлиниках и больницах.

В Челябинской области c 1 января 2024 года также пересчитают размер единого пособия на детей.

